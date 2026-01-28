Коммунальщики Подмосковья выдержали удар стихии: ночные смены, техника и люди против снегопада

Затяжной снегопад, обрушившийся на Подмосковье, заставил коммунальные службы перейти на круглосуточный режим работы. В ночь на 28 января 2026 года десятки бригад и сотни единиц спецтехники были задействованы сразу в нескольких городских округах — от Раменского до Красногорска. Основная задача одна: обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов к утру, несмотря на продолжающиеся осадки.

Раменский округ: сначала дороги, потом остальное

В Раменском муниципалитете борьба со снегом ведется без пауз. Приоритет отдан расчистке проезжей части — расширять дороги и одновременно убирать парковочные зоны пока невозможно из-за непрерывного снегопада. Особое внимание дорожники сосредоточили на улице Гурьева, которая остается одной из ключевых транспортных артерий города.

Ночная смена стартовала в 20:40 и завершится в 04:00. При этом движение автомобилей не перекрывается. Как отметил представитель ДРСУ Роман Лукьянов, даже в сложных погодных условиях бригады работают четко и без сбоев.

Одинцово: профессионализм, проверенный десятилетиями

В Одинцовском округе коммунальные службы также усилили ночные дежурства. Бригада местного ДРСУ заступила на смену еще в 18:00, а ближе к полуночи — в 23:30 — на маршруты вышли четыре комбинированные дорожные машины.

Колонну возглавляет водитель Дмитрий Михайлов, посвятивший дорожному хозяйству 33 года. В профессию он пришел сразу после армии и, по его словам, до сих пор не утратил интереса к работе. В кабине — тепло, играет музыка, а флаг ВДВ на спинке сиденья помогает сохранять боевой настрой даже во время метели.

Люберцы: отлаженная схема уборки

В Люберцах действует четко выстроенный алгоритм расчистки улиц. Сначала за дело берется лаповый погрузчик, который убирает снег вдоль обочин. Следом работает самосвал: заполнив кузов, он сразу отправляется на снегобазу, а его место занимает следующая машина. Такая схема позволяет не останавливать процесс вывоза снега даже при интенсивных осадках.

Домодедово: безопасность школьных маршрутов

В Домодедове в ночь на 28 января на линии вышли две бригады коммунальщиков. Их основная цель — к утру обеспечить безопасное передвижение жителей, особенно детей. Отдельное внимание уделено территории возле школы № 2.

Водитель погрузчика Абдурасул Ахмедов работает фактически без остановок: его дневная смена длилась с 06:00 до 19:00, а ночная началась в 21:00 и продлится до 06:00 утра с часовым перерывом.

Коломна: техника и люди до самого утра

В Коломне уборка улиц продолжается даже глубокой ночью. По информации начальника отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации округа Евгения Гурова, с 20:00 до 08:00 задействованы две бригады дорожных рабочих и 16 единиц спецтехники — комбинированные машины, погрузчики и тракторы МТЗ. Основная задача — восстановить безопасное движение транспорта и пешеходов к началу дня.

Егорьевск: коммунальщики и жители — вместе

В Егорьевске дорожные службы работают в усиленном режиме, не допуская образования снежного наката на магистралях. В ночные часы на улицы выходят бригады и спецтехника. Существенную помощь оказывают и сами жители: они участвуют в расчистке дворов и сельских улиц. Такое взаимодействие заметно ускоряет уборку и помогает поддерживать порядок даже во время сильного снегопада.

Клин: вторая смена из-за непрекращающегося снега

В Клину коммунальные службы были вынуждены оперативно организовать дополнительную ночную смену. Днем рабочие и тракторы расчищали пешеходные дорожки шириной до двух метров, однако снег продолжал идти без остановки.

Ночью к работе подключилась команда по содержанию парков и объектов благоустройства. В результате удалось привести в порядок около двух километров пешеходных маршрутов. Основная цель — чтобы утром жители могли безопасно добраться до работы и избежать травм на скользких дорожках.

Красногорск: масштабная операция

В Красногорске ликвидация последствий первого снегопада приобрела по-настоящему крупный масштаб. Как сообщил директор «Красногорской городской службы» Игорь Борисов, ночная смена стартовала в 18:00 и завершится в 06:00.

В работах задействованы около 50 дворников и порядка 15 единиц спецтехники. Коммунальщики сосредоточены на расчистке основных дорог и параллельном вывозе снега, чтобы утреннее движение автотранспорта прошло без заторов.

Лобня: акцент на школы, станции и общественные пространства

В Лобне работы по очистке города ведутся без перерывов. За содержание территорий отвечает МБУ «Уютный город» — организация, ранее известная как МКУ «Управление по работе с территориями». Коммунальщики выходят на улицы как днем, так и ночью, используя время минимальной транспортной нагрузки.

Поздним вечером спецбригада с привлечением трактора привела в порядок подъезд к инженерно-техническому лицею «Авиатика». Снег был оперативно погружен и вывезен на специализированную снегосвалку для дальнейшей переработки.

В рамках ночной смены запланирована повторная расчистка:

общественных пространств;

подходов к детским садам и школам;

пешеходных дорожек;

территории железнодорожной станции;

зон у остановок общественного транспорта.

Работы организованы в две смены для равномерного распределения нагрузки: утренняя — с 05:00 до 15:00, вечерняя — с 16:00 до 02:00. Ночная уборка позволяет ускорить процесс и существенно снизить объем работ для дневных бригад. В общей сложности в расчистке задействовано свыше 60 сотрудников и 7 единиц специализированной техники.

Солнечногорск: техника выходит, когда город спит

В Солнечногорске снегопад встречают организованно и без лишнего шума. В ночь на 28 января ровно в 01:00 колонна из четырех единиц спецтехники начала уборку одного из ключевых участков города — от улицы Ухова до Мастерской управления «Сенеж».

В условиях почти пустых дорог машины работают максимально эффективно: за два прохода дорожное полотно полностью освобождается от снега. Ножи и щетки аккуратно срезают снежный слой, очищая проезжую часть и бордюры, чтобы к утру автомобилисты могли двигаться без помех.

При этом на ночной уборке работа не заканчивается. Днем коммунальные бригады продолжают процесс — им предстоит убрать сформированные снежные валы и вывезти их на полигон в Хметьево.

Несмотря на сложные погодные условия, коммунальные службы Подмосковья продолжают работать без перерывов, чтобы регион встретил утро с проходимыми дорогами и безопасными тротуарами.

