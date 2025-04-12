Московский суд обязал Ренату Литвинову погасить задолженность за коммуналку

Рената Литвинова* накопила долги за газ. В результате газовая компания обратился в суд с требованием взыскать с актрисы задолженность.

Иск был подан в ноябре 2024 года, но решение по нему вступило в силу лишь в этом году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию, вынесен судебный приказ о взыскании задолженности.

Сумма накопившегося долга Литвиновой не раскрывается.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Ранее сообщалось о том, что Рената Литвинова приехала в Москву, но лишь на время: стало известно, когда артистка может вернуться в Россию навсегда.