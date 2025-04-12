Московский суд обязал Ренату Литвинову погасить задолженность за коммуналку
Рената Литвинова задолжала за коммуналку
Фото: [flickr.com]
Рената Литвинова* накопила долги за газ. В результате газовая компания обратился в суд с требованием взыскать с актрисы задолженность.
Иск был подан в ноябре 2024 года, но решение по нему вступило в силу лишь в этом году.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию, вынесен судебный приказ о взыскании задолженности.
Сумма накопившегося долга Литвиновой не раскрывается.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Ранее сообщалось о том, что Рената Литвинова приехала в Москву, но лишь на время: стало известно, когда артистка может вернуться в Россию навсегда.