Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенной на территории РФ информации, сообщила Lenta.ru.

Компания была оштрафована по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. По данным следствия, в мессенджере не была вовремя удалена фейковая информация о действиях российской армии в зоне конфликта на Украине.

Telegram уже штрафовали по этой статье. В прошлый раз, 8 июля, размер штрафа составил три миллиона рублей.

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