Московский суд оштрафовал Twitch за публикацию запрещенного контента

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис для видеостриминга Twitch за запрещенный в России контент. Об этом сообщает ТАСС .

Из материалов суда следует, что компания Twitch Intercactive не исполнила требования российского законодательства и не ограничила доступ к информации о производстве наркотиков. Также на ресурсе нашли материалы о способах самоубийства и изображения с детской порнографией. Общая сумма штрафа, назначенного компании, составила 800 тысяч рублей.

Сообщается, что сервису Twitch за перечисленный контент и не ограничение доступа к нему грози штраф до четырех миллионов рублей.