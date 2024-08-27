Московский суд отобрал у экс-думца Сопчука имущество на 41 млрд руб.

Замоскворецкий суд Москвы передал в ведение государства недвижимость и другое имущество бывшего депутата Государственной думы России Сергея Сопчука. Стоимость активов экс-парламентария оценивается в 41 млрд руб. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в пользу государства отошли 79 объектов движимого и недвижимого имущества. По данным ведомства, с 2006 года Сопчук владел компанией по добыче драгоценных металлов и присвоил себе несколько инфраструктурных объектов.

С июля 2021 года экс-думец находится в бегах. Известно, что Сопчук скрывался в Объединенных Арабских Эмиратах. В данный момент он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее сообщалось о том, что бывший глава ГУ МЧС России по Краснодарскому краю пробудет под домашним арестом еще несколько месяцев.