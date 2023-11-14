Московский суд вынес приговор известному бизнесмену Виктору Батурину

Суд в Москве вынес приговор по громкому делу бизнесмена Виктора Батурина, осудив его на срок в шесть лет колонии по обвинению в мошенничестве.

Об этом сообщает SHOT. Дело инициировано по заявлению сестры Батурина, Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Елена Батурина утверждала, что приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, представленное в суде Инсбрука, было поддельным. Речь шла о компенсации в размере 500 миллионов рублей за пакет акций компании «Интеко».

На суде Батурин выслушал приговор довольно спокойно, без эмоций. При этом стоит отметить, что приговор не является первым для Виктора Батурина в сфере мошенничества. Напомним, что в 2013 году ему был вынесен приговор, согласно которому Батурин получил семь лет колонии, однако бизнесмену удалось выйти на свободу через три года тюремного заключения.

Будет ли обжалован приговор стороной защиты - не сообщается.