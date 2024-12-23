Московский суд вынес решение о штрафе в адрес Никиты Михалкова

Столичным судом было вынесено решение о штрафе в адрес Никиты Михалкова как главы Академии кинематографического и театрального искусства. Такую информацию привело РИА Новости.

Суд признал Михалкова как должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения.

«Не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования… отчет по форме ЕФС-1», — указано в судебных документах.

Сам режиссер на заседание суда не явился. Его обязали выплатить штраф в размере 300 руб.

Ранее появлялись сведения, что Михалков подал в суд на правительство Украины. Он обвинил его в бесхозяйственности в Крыму, а также в том, что Киев никак не заботился о сбережении окружающей природы полуострова. За счет этого оказалась загрязненной вода санатория, который принадлежит «Союзу кинематографистов России» и находится в Алуште.