Московский военный хор исполнил песню «Сигма-бой» с намеком на Путина

Московский военный хор исполнил песню «Сигма-бой», которая завирусилась в TikTok. В оригинале, как известно, ее поют две российские школьницы.

В Сети набирает популярность видео, в котором российские военные перепевают набившую оскомину и стоившую нервов Западу и русофобам незамысловатую композицию.

«Настоящий „Сигма-Бой“ — за Отечество горой», — звучит речитатив переделанного завирусившегося в Сети трека.

Владимир Яцкевич, художественный руководитель и продюсер хора, поделился с «Москвой 24» историей возникновения этой идеи.

«Позвонили, предложили записать песню „Сигма-бой“. Я говорю: „О, прикольно! Давайте сделаем, почему нет?! Это актуально для многих к празднику 23 февраля“. Мы быстро согласовали, сделали аранжировку, на четыре голоса все это записали, отсняли — получился вот такой красивый ролик», — признался Яцкевич.

В видеоролике чередуются кадры, на которых изображены российские военные в зоне специальной военной операции, празднование Дня Победы на Красной площади в Москве и тренировки десантников. В некоторых моментах появляются кадры с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ проведет проверку клипа «Сигма-бой» на предмет нарушения им законодательства.

Трек, который записали блогеры Betsy и Мария Янковская, содержит в себе сцены сексуализации детей. Так посчитали в общественном движении «Сорок сороков». В клипе, который рассказывает о сигма-самце, школьницы исполняют слишком откровенные танцы, уверены общественники.