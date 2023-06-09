Московский метрополитен получил в аренду около 10 га от Подмосковья для строительства новой линии наземного метро

Метрополитену Москвы передали 14 земельных участков общей площадью порядка 10 гектаров в Красногорске в аренду без проведения торгов, сообщили в областном Минимуществе.

На участках начнется строительство станционного комплекса «Липовая роща», который станет частью Рублево-Архангельской линии метро. Глава регионального Минимущества Наталья Адигамова уточнила, что данный проект будет состоять из строительства станции метро, подземного вестибюля метро, остановочных пунктов и не только. Транспортно-пересадочный узел в рамках проекта появится рядом микрорайоном «Спутник».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева посетили завод «Инфаприм» в Истре.