Школьники в Подмосковье написали ОГЭ по биологии, информатике, обществознанию и химии

В понедельник, 26 мая, в главный период основного государственного экзамена подмосковные девятиклассники написали экзамены по биологии, информатике, обществознанию и химии. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 15,6 тыс. учеников сдали ОГЭ по биологии, свыше 20,4 тыс. — по информатике, 32,6 тыс. — по обществознанию, 3,3 тыс. — по химии. Школьники решали задания на территории 550 пунктов проведения экзаменов, которые были оснащены системами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. Они узнают свои результаты не позднее 10 июня.

Отметим, что следующие экзамены в рамках основного периода ОГЭ пройдут в четверг, 29 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.