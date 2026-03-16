Москва и Московская область сохранили лидерство по кассовым сборам

Московская область заняла второе место в стране по кассовым сборам кинотеатров в 2025 году: выручка региона достигла 4,27 млрд рублей, уступив только Москве, где этот показатель составил 8,63 млрд рублей. К таким выводам пришел исследовательский центр КГ PROGRESS по итогам анализа данных Фонда кино, Министерства культуры Российской Федерации, Кинопоиска и системы ЕАИС. С результатами ознакомилась « Газета.Ru ».

Средняя стоимость билета в Подмосковье достигла 517 рублей, что вывело регион в число территорий с самым дорогим кинопосещением. Выше показатель оказался только в столице, где билет в среднем стоил 625 рублей. В тройку самых дорогих также вошел Краснодар с ценой 533 рубля.

При этом по стране разрыв между самым дорогим и самым доступным билетом продолжил увеличиваться: если минимальная средняя цена зафиксирована в Омске на уровне 331 рубля, то максимальная в Москве оказалась выше более чем в 3,5 раза.

На фоне роста цен аудитория кинотеатров сократилась: суммарное число зрителей в исследуемых городах уменьшилось на 7,6% — с 75,45 до 69,73 млн человек. Исключением стала Махачкала, где посещаемость показала рост.

Эксперты отмечают, что стоимость похода в кино все сильнее зависит от экономических особенностей региона, а территориальная разница в доступности кинопроката продолжает усиливаться.

