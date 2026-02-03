Москва и Петрозаводск договорились о благоустройстве Онежской набережной

Москва поможет Петрозаводску реализовать проект благоустройства Онежской набережной, об этом в ходе рабочей встречи договорились глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в Управлении пресс-службы главы республики.

Работы проведет компания «БИОЭН», для обновления Онежской набережной предприятие изготовит более 20 тыс. кв. м плит из карельского гранита. С ним Карелия заключила первый в России офсетный контракт, согласно которому в республике создадут полноценное производство щебня. Компания построила завод на территории Ситозерского карьера, а также запланировала строительство еще двух заводов.

