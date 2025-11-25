Москва и Подмосковье попадут под слабые осадки и южный ветер
Гидрометцентр: в Москве 25 ноября прогнозируется до +1 градуса и гололедица
Во вторник, 25 ноября, жителей Москвы и Подмосковья ждет облачная погода с небольшими осадками и скользкими дорогами. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют для столичного региона во вторник переменную облачность и местами легкие осадки. Из-за понижения температуры возможна гололедица, предупреждают специалисты.
В Москве днем воздух прогреется до +1 градуса, местами температура может опуститься до –1. Ночью ожидается около –1 градуса.
В Подмосковье днем температура составит от +2 до –3 градусов, а ночью может опуститься до –3.
Ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.
