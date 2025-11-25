Москва и Подмосковье попадут под слабые осадки и южный ветер

Во вторник, 25 ноября, жителей Москвы и Подмосковья ждет облачная погода с небольшими осадками и скользкими дорогами. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют для столичного региона во вторник переменную облачность и местами легкие осадки. Из-за понижения температуры возможна гололедица, предупреждают специалисты.

В Москве днем воздух прогреется до +1 градуса, местами температура может опуститься до –1. Ночью ожидается около –1 градуса.

В Подмосковье днем температура составит от +2 до –3 градусов, а ночью может опуститься до –3.

Ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

