Москва пережила исторический снегопад

Сильный снегопад, который накрыл Москву и Подмосковье 9 января, вошел в число самых мощных за всю историю метеонаблюдений. По данным синоптиков, за сутки в столице выпало почти половина месячной нормы осадков.

Снегопад 9 января стал одним из самых интенсивных за 146 лет регулярных метеорологических наблюдений в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. По объему выпавших осадков он вошел в пятерку сильнейших за всю историю и в тройку рекордных снегопадов XXI века.

На главной метеостанции столицы на ВДНХ за сутки зафиксировали 21,4 мм снега. Это около 40% месячной нормы и новый суточный рекорд для этой даты. Предыдущий максимум был установлен в 1976 году и составлял 12,9 мм.

Синоптики отмечают, что более сильные снегопады в зимний период в Москве фиксировались лишь несколько раз — в 1970, 1981, 2018 и 2022 годах. Всего за почти полтора века наблюдений в столице зарегистрировано только 24 случая, когда за сутки выпадало более 15 мм снега. В среднем такие погодные события происходят раз в пять–шесть лет.

В разных районах города показатели отличались: в Тушине выпало около 15 мм осадков, в центре Москвы — до 19 мм. В Подмосковье количество снега составило от 15 до 26 мм, что также значительно выше нормы.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты приняли более 1,5 тысячи рейсов за сутки.