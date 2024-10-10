Москва первой в России начала штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам
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Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за пять недель вынесла более 140 тысяч штрафов водителям, не оплатившим проезд по проспекту Багратиона, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу инспекции.
Согласно информации газеты «Коммерсантъ», столичная мэрия стала первой, кто применил новый закон, который позволяет регионам устанавливать и управлять своими штрафами для подобных правонарушителей.
Эксперты отмечают, что граждане недостаточно информированы о специфике безбарьерной системы проезда «Свободный поток» и предлагают рассмотреть новые методы информирования автолюбителей.
«С 1 сентября по 6 октября 2024 года МАДИ выписала более 140 тысяч штрафов за отсутствие оплаты проезда по проспекту Багратиона. Из них свыше 56 тысяч были отменены после того, как водители рассчитались в течение 20 дней. По части 1 статьи 10.13 КоАП Москвы (легковые автомобили) администрация вынесла: юридическим лицам — 4%, физическим лицам — 85%, малым и средним предприятиям — 8%. По части 2 статьи 10.13 КоАП (грузовые авто и автобусы) — 0,2% для юрлиц, 2% для физлиц и 0,8% для МСП», — отмечается в сообщении.
При этом администрирование нарушений по проезду по МСД осуществляется в тестовом режиме.
Ранее автоэксперт Сажин назвал штрафы, которые станут приходить водителям без ОСАГО.