Москва первой в России начала штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

«С 1 сентября по 6 октября 2024 года МАДИ выписала более 140 тысяч штрафов за отсутствие оплаты проезда по проспекту Багратиона. Из них свыше 56 тысяч были отменены после того, как водители рассчитались в течение 20 дней. По части 1 статьи 10.13 КоАП Москвы (легковые автомобили) администрация вынесла: юридическим лицам — 4%, физическим лицам — 85%, малым и средним предприятиям — 8%. По части 2 статьи 10.13 КоАП (грузовые авто и автобусы) — 0,2% для юрлиц, 2% для физлиц и 0,8% для МСП», — отмечается в сообщении.