Москва встретит апрель без снега: виноват аномально теплый март

Судя по прогнозам синоптиков, москвичам не придется встречать апрель в грязи и остатках сугробов — столичный снежный покров планирует сойти на нет аккурат к первому дню месяца. Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова пояснила « Вечерней Москве », что расчеты большинства метеостанций сходятся: уже 1 апреля город окончательно избавится от снега. Виной всему — аномально солнечный март и устойчиво теплая погода, которая, по прогнозам, продержится до конца месяца, значительно опережая климатическую норму.

А вот для жителей Подмосковья расклад планируется иной. Здесь снег, по словам метеоролога, задержится чуть дольше — его сход ожидают в первую неделю апреля. Причины объективны: в области традиционно ниже температура, да и сугробы за зиму намело больше, чем в мегаполисе. Впрочем, даже этот сценарий, как отмечает Позднякова, опережает обычные сроки примерно на пять дней. Получается, что весна в этом году решила не растягивать удовольствие и войти в свои права с опережением графика. Для города это значит чистые улицы и отсутствие традиционной апрельской слякоти, а для области — лишь небольшую отсрочку на пути к долгожданному теплу.

Ранее она рассказала, когда в Подмосковье закончится тепло.