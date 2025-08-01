Москвич чуть не лишился почки из-за пули, которая мигрировала по венам его тела
Врачи извлекли пулю из почечной вены москвича, которая попала туда из шеи
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В столице врачи Института Склифосовского оказали помощь мужчине, в теле которого перемещалась пуля. Информация об этом поступила от сотрудников НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Пострадавший получил огнестрельное ранение выше ключицы, для оперативной госпитализации его доставили в больницу воздушным транспортом.
В ходе обследования специалисты обнаружили, что пуля спустилась по венозному руслу и достигла правой почечной вены. Подобный случай стал уникальным для опытных врачей.
Учитывая критическое состояние пациента, врачам пришлось действовать максимально быстро. В ходе операции они изолировали почечные вену и артерию и временно перекрыли кровоток, чтобы извлечь опасный предмет.
Удаление пули заняло всего шесть минут, что позволило избежать потери почки. После проведенных манипуляций функция органа была полностью сохранена.
В настоящее время состояние мужчины стабилизировано, и он успешно выписан из стационара, его жизни больше ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что медики Прикамья спасли мужчину после 3,5 тыс. опасных приступов аритмии.