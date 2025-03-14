Москвич обратился в МЧС из-за застрявшего на пенисе кольца

В Москве мужчина не смог освободить свой половой орган из эрекционного кольца и вызвал на помощь сотрудников МЧС. Об этом сообщает « Инфо24 ».

Информация о деликатном случае появилась в каналах Telegram. По данным SHOT, инцидент произошел на улице Байкальская. Мужчина решил опробовать кольцо для усиления эрекции, но в процессе понял, что застрял намертво. В итоге ему пришлось обращаться к спасателям.

Москвича, который попал в неприятность из-за желания разнообразить сексуальную жизнь, освободили из ловушки. Понадобилась ли ему дальнейшая медпомощь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области школьница умерла из-за большого пениса партнера.