Москвич потерял полмиллиона, пытаясь прикупить крипту в Bybit

Житель Москвы сообщил о краже полумиллиона рублей в полицию после неудачной попытки приобрести криптовалюту в приложении Bybit, как стало известно РИА Новости от представителей правоохранительных органов.

Как сообщил источник, 6 марта, в четверг, в правоохранительные органы обратился 39-летний житель Москвы. Он сообщил, что потерял 500 тысяч рублей, пытаясь приобрести криптовалюту.

«По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу», — поведал собеседник агентства.

Однако, по словам заявителя, после перевода продавец исчез вместе с деньгами. В настоящее время правоохранителями проводится проверка по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что ФБР возложило на КНДР ответственность за кражу $1,5 млрд с криптобиржи ByBit.