Москвич предстанет перед судом по обвинению в нарушении военного положения

В Москве впервые возбуждено дело о нарушении режима военного положения, передает ТАСС. Судебное заседание по этому административному правонарушению назначено на 19 ноября.

Обвиняемым по делу проходит москвич Кузин А.Д., которому в случае доказательства вины грозит наказание в виде административного ареста сроком до 30 суток.

Основанием для привлечения к ответственности послужила ч. 1 ст. 20.5.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая устанавливает ответственность за нарушение правил поведения граждан при введении военного положения.

Конкретные обстоятельства дела и подробности о личности обвиняемого в открытых источниках не приводятся.

Аналогичные дела уже рассматривались в других регионах страны. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга привлек местного жителя к административной ответственности за нарушение установленного режима военного положения. В отличие от московского случая, петербуржец был наказан денежным штрафом в размере 500 руб.

Ранее сообщалось, что на Сахалине осудили военнослужащего за попытку уклониться от мобилизации.