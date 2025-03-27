Москвич простил своего отравителя, добавившего в слойки ртуть

В феврале двое жителей Москвы отравились пирожками с ртутью. Считалось, что это дело связано с нарушением санитарных норм, однако позже оказалось, что здесь целая история с ревностью, завистью и соперничестве за девушку. Как выяснили в ходе проверки, нарушения у пекарни были, но ртути в выпечке не нашли.

Кроме того, анализы выявили следы ртути лишь у одного пострадавшего, а у второго — нет. Позже установили, что один из попавших в больницу притворялся. Он мог отравить еду из ревности к коллеге. Полагают, что таким образом мужчина думал убить конкурента, а ситуацию выставить как несчастный случай.

Профессор криминологии Анатолий Кустов в разговоре с Metro рассказал, что идея с ртутью не новая и даже часто встречалась на практике.

«Если бы ему удалось довести дело до смертельного исхода, то здесь можно было бы говорить о тюремном сроке больше 10 лет. Однако, учитывая, что пострадавшего удалось спасти, есть умысел на преступление и оно не доведено до конца, то, возможно, дадут не больше 5–7 лет», — отметил эксперт.

Сейчас отравитель находится СИЗО. По судебным документам пострадавший простил своего друга и никаких претензий к нему не имеет.

Ранее сообщалось, что в женщину, пытавшуюся отравить сына уксусной кислотой, приговорили к 12 годам колонии.