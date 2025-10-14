Москвич с пересаженным сердцем пробежал серию марафонов всего за полгода

Москвич Наран спустя девять месяцев после трансплантации сердца в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского пробежал свой шестой полумарафон, преодолев 10 километров на забеге «Моя столица». В беседе с gazetametro.ru он рассказал , как изменилась его жизнь после серьезного вмешательства.

Спортивное достижение стало кульминацией пути, который начался у Нарана в 2021 году с осложнений после COVID-19 — тогда у него появилась одышка. Изначально он винил в этом курение, но критическое ухудшение наступило в августе 2023 года, когда обследование показало фракцию выброса крови всего 23% при норме от 55%. Единственным спасением стала пересадка сердца, которую провели 26 января 2024 года после нахождения подходящего донора.

После сложнейшей девятичасовой операции первым осознанным переживанием Нарана стала пронзительная радость от понимания, что он жив. Реабилитация началась стремительно — уже на шестой день он поднялся с больничной койки, через неделю сделал первые шаги по больничному коридору, а спустя три недели врачи выписали его из института. Через несколько месяцев начались первые пробежки, дававшиеся с огромным трудом, но постоянные тренировки принесли впечатляющий результат.

«Я считал себя до всего этого здоровым человеком, в больницах-то лежал только с переломом. Но, анализируя все, думаю, что вряд ли был абсолютно здоров. Возможно, дело в наследственности. В моем возрасте старший брат умер от инфаркта, а я был довольно слабым», — делится Наран.

Медицинские специалисты разъясняют, что пересаженное сердце не является препятствием для занятий бегом — более того, трансплантация как раз и проводится для возвращения пациента к полноценной жизни. У Нарана была диагностирована дилатационная кардиомиопатия, при которой сердечная мышца патологически увеличивается, стенки органа истончаются, а перенесенный COVID-19 мог значительно усугубить это состояние.

