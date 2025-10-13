Обреченный на эвтаназию ветеран СВО получил новую печень и новую жизнь
Юрию Заболоцкому, ветерану СВО на Украине, который ранее обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об эвтаназии, была проведена пересадка печени. Об этом стало известно от портала 161.RU.
Согласно данным издания, хирургическое вмешательство было успешно проведено 25 сентября. 13 октября пациент был выписан из медицинского учреждения. Врачи констатируют, что трансплантация прошла без каких-либо осложнений.
«Все случилось как нельзя лучше (…) Теперь я обладатель нового здорового органа», — поделился Заблоцкий.
Ранее сообщалось, что житель Свердловской области вернулся с СВО и остался без имущества.