Москвич шесть раз протаранил машину с семьей, выкрикивая угрозы

В российской столице лихач неоднократно таранил машину, в которой находились супруги и трое детей из Краснодара. Он преследовал южан и угрожал расправой. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Буйный водитель на Volkswagen стал преследовать семью на Toyota из Краснодара на Новорижском шоссе. Странный мужчина гнался за «японкой» и выкрикивал угрозы убийством. По какой причине — неизвестно.

«Сказал, что убьет моих детей», — говорит женщина, передает ее слова Kub mash.

Один удар преследователя отбросил машину с семьей, и она задела другой транспорт. Однако в этот момент пара была настолько напугана, что сразу поехала в ГАИ. Женщина написала заявление о покушении на убийство.

Заявление, предварительно, приняли. Сама гражданка попала под административное дело за оставление места ДТП.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки серьезно пострадал в ДТП в Раменском.