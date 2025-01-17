Москвич в трусах выпал с 8 этажа в Щербинке, спасаясь от проститутки, и попал на видео

Житель Москвы, находившийся в нижнем белье, выпал из окна восьмого этажа в подмосковной Щербинке. К счастью, он остался жив. Как передает Mash, опубликовавший видеозапись происшествия, мужчина утверждает, что в квартире его якобы заперла работница сферы интимных услуг.

По его словам, женщина не захотела отпускать его обычным способом, и это подтолкнуло его к отчаянному шагу — прыжку из окна.

Как стало известно, молодой человек приземлился на короб кондиционера, расположенный на седьмом этаже жилого комплекса «Остафьево». Его спасли сотрудники службы спасения.

«Трюкач был сильно не в себе — употребил с феей наркотики, словил бледного и побежал подальше из нехорошей квартиры», — приводится в публикации.

Сейчас на месте в произошедшем разбираются полиция и медики.

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