Москвича оштрафовали девять раз в течение дня за публикацию свастики

Москвича оштрафовали девять раз в течение одного дня за публикацию свастики в социальных сетях, при этом мужчина не осознавал, что за это существует ответственность, как указано в официальных документах суда, передает РИА Новости.

Согласно этим документам, он разместил в интернете фотографии с нацистской символикой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Во время судебного разбирательства он полностью признал свою вину, объяснив, что какое-то время назад действительно выложил эти символы, но не знал, что это является правонарушением.

Суд учел его признание и раскаяние, а также предыдущую чистую историю без административных нарушений. В тот же день были рассмотрены девять административных дел, и по каждому делу был назначен штраф в 1 тыс. руб. Общая сумма штрафов составила 9 тыс. руб.

По части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики) предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс. руб., а максимальное наказание — до 15 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение о назначении административного ареста сроком на 15 суток для жителя Москвы за публикацию символики «Русского добровольческого корпуса»* в группе мессенджера Telegram.

*запрещенная в России террористическая организация.