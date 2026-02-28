Москвичам и жителям Подмосковья пообещали резкое похолодание до минус 15

Жителей Москвы и Подмосковья ждет резкая смена погоды, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. После короткого периода весеннего тепла в Столичный регион вернутся настоящие морозы. Причиной станет циклон, который сначала принесет потепление, а затем резко сменит его на холод.

По словам Макаровой, уже с завтрашнего дня, 1 марта, Москва и Московская область окажется в теплом секторе циклона. Воздушные массы с Атлантики подарят горожанам несколько по-настоящему теплых дней. Однако расслабляться рано — это лишь временное явление.

Синоптик отметила, что, как только столица попадет в тыловую, холодную часть того же циклона, температура начнет стремительно падать.

На следующей неделе москвичам и жителям Подмосковья придется вновь доставать зимние куртки: столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов в ночные часы. Во второй половине недели морозы немного ослабнут, но будет все еще холодно: ночью ожидается от минус 2 до минус 7, а днем воздух прогреется лишь до нуля.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала небольшой снег с моросью в мартовские праздники.