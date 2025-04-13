Москвичам напомнили о штрафах за повреждение вербы
За сорванные вербы москвичам придется заплатить от 3500 рублей
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В преддверии Вербного воскресенья многие спешат сорвать ветки этого дерева. Однако делать этого не стоит, напомнили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
За повреждение вербы предусмотрен штраф в размере от 3500 рублей.
Нарушители, сорвавшие ветку вербы на особо охраняемых зеленых территориях, должны будут заплатить еще большую сумму.
Вербное воскресенье – это народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В этом Вербное воскресенье выпадает на 13 апреля.
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