Москвичам напомнили о штрафах за повреждение вербы

В преддверии Вербного воскресенья многие спешат сорвать ветки этого дерева. Однако делать этого не стоит, напомнили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

За повреждение вербы предусмотрен штраф в размере от 3500 рублей.

Нарушители, сорвавшие ветку вербы на особо охраняемых зеленых территориях, должны будут заплатить еще большую сумму.

Вербное воскресенье – это народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В этом Вербное воскресенье выпадает на 13 апреля.

Ранее сообщалось о том, что чем католическая Пасха отличается от православной.