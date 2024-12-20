Москвичам напомнили в МЧС, как вести себя во время ледяного дождя

Уже в наступившую пятницу, 20 декабря, на территории Москвы в связи с резко ухудшающимися погодными условиями в виде ледяного дождя работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена или даже парализована, предупреждает МЧС России со ссылкой на прогноз от Гидрометцентра.

Власти советуют жителям и гостям Москвы соблюдать осторожность и внимательность, а также помнить и применять правила безопасного поведения.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 20 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в ЦФО на территории города Москва (ледяной дождь)», — говорится в прогнозе.

Отдельные рекомендации МЧС касаются владельцев автотранспорта. В частности, спасатели настоятельно советуют водителям ограничить по возможности выезд на личном автомобиле и непременно использовать зимнюю резину. Важно помнить о необходимости использования ремней безопасности, соблюдении безопасной дистанции и правил совершения манёвров. Также рекомендуется не превышать скорость, включать фары ближнего света или противотуманные фонари.

«Не делайте резких движений рулем. Не тормозите резко на скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко», — советует МЧС РФ в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что синоптик Роман Вильфанд напрогнозировал москвичам «погодные качели» до конца недели.