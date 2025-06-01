Москвичам назвали срок нашествия мух в домах

Специалист по экологии и гидробиологии из МГУ Вадим Марьинский в интервью РИА Новости предупредил, что в середине июня в квартирах жителей Москвы могут появиться мухи.

Он отметил, что предсказать, будет ли этим летом больше мух, чем обычно, довольно трудно. Но, принимая во внимание их жизненный цикл, можно предположить, что прошедшая тёплая зима не оказала значительного влияния на их численность.

«Вообще, мухи — это очень большая группа насекомых. Если мы говорим о тех мухах, которые в теплое время года летают в домах, то они начнут появляться массово заметно где-то к середине июня. Больше всего их станет к июлю», — рассказал Марьинский.

Он также отметил, что к середине лета, а именно в июле, численность мух в домах горожан начнет уменьшаться.

Ранее сообщалось о том, что в московских супермаркетах сети «Светофор» обнаружили мух, тараканов и грызунов.