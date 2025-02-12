В московских супермаркетах сети «Светофор» обнаружили мух, тараканов и грызунов
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В ходе проверки супермаркетов сети «Светофор» в Москве было выявлено большое количество нарушений в их работе. В связи с этим Роспотребнадзор приостановил работу десяти магазинов сети, еще пять супермаркетов ждут решения суда, сообщает ТАСС.
В ходе проверки в торговом зале супермаркета были обнаружены мертвые особи мух и мошек, а в административном помещении — живые и мертвые особи тараканов. На фоне антисанитарии в магазине также расселились грызуны.
Кроме того, в некоторых магазинах у администраторов сети и других сотрудников «Светофора» не было медицинских книжек и вакцинации против таких заболеваний, как корь, столбняк и дифтерия. Также в магазинах был нарушен температурный режим хранения продуктов питания.
Ранее Роспотребнадзор замерил качество воздуха на месте пожара на востоке Москвы.