Москвичам пообещали аномальную жару 13 сентября

Воздух в столице прогреется до +26…+29 градусов. Такой температуры в городе не было уже 115 лет, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Московской области тоже будет очень тепло: температура будет варьироваться от +25 до +30. По словам специалиста, в пятницу возможно повторение или превышение рекорда тепла, зафиксированного в 1909 году, когда воздух прогрелся до +27,4 градуса.

Летняя погода будет радовать москвичей еще десять дней, отметил Тишковец.

Аномально жаркие дни в Москве он объяснил влиянием «рекордно теплой ночи», которая произойдет уже третий раз подряд.

Ранее синоптик Ильин рассказал, в какие годы прошлого века сентябрь был таким же теплым.