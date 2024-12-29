Москвичам пообещали снегопад и плюсовую температуру в новогоднюю ночь

В последний день уходящего года. 31 декабря, в Москве ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха будет немного выше нуля. Об это в в своем аккаунте в соцсетях сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу метеоролога, в первые дни нового года будет идти снег. В течение первой недели января в столице может выпасть до 33 мм осадков, и к Рождеству высота снежного покрова может достичь 27 см.

«Похолодание ожидается в Москве в первую рабочую неделю, 9 января температура вернется в норму, к выходным возможны первые -20», — сообщил синоптик Тишковец.

В центральной части России в зимние месяцы ожидается похолодание, количество осадков будет соответствовать норме — около 42 мм, — сообщил он.

Ранее метеоролог Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе до конца года.