В Московской области грядут снегопады и гололедица

Приход зимних холодов в Московскую область и другие регионы ЦФО окажется сильнее, чем предполагалось ранее. Метеорологи из Гидрометцентра скорректировали свой прогноз на ближайшие 48 часов.

Снегопады прекратятся лишь к вечеру 7 апреля. Высота снежного покрова увеличится до 20 сантиметров, передает KP.RU. Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице. Не исключено образование наледи на дорогах, деревьях и автомобилях.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала погоду в столичном регионе в апреле.