Москвичам раскрыли, когда ожидать заморозки

Столичный регион ожидают резкие температурные колебания в начале этой недели. Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин изданию «Вечерняя Москва», уже в ночь на понедельник и вторник жителей Москвы и области ждут первые осенние заморозки.

По его словам, температурный режим опустится до отрицательных значений — столбики термометров покажут до -1°C. Погодные условия усугубится порывами северного ветра скоростью 5-10 м/с, что усилит ощущение холода. Однако уже в предстоящие выходные москвичи смогут ненадолго вернуться к атмосфере бабьего лета — в субботу и воскресенье воздух прогреется до +15...+17°C.

Синоптик подчеркнул, что причиной такой переменчивой погоды стал мощный антициклон, который обеспечит сухую погоду без осадков в течение всей недели. Однако горожан ждет другой дискомфорт — повышенное атмосферное давление достигнет отметки 762-764 мм рт. ст., что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По словам метеоролога, о зимних осадках говорить преждевременно — до второй половины октября снега в столице не ожидается. Таким образом, осень вступит в свои права с характерными для этого сезона перепадами температур, но без традиционных для конца октября снегопадов, что дает горожанам возможность постепенно адаптироваться к сезонному похолоданию.

Ранее россиян предупредили о ночных холодах в ряде регионов.