Москвичам рассказали о совершенно разной погоде на выходных

В наступившую субботу, 16 августа, в столице ожидается ясная и теплая погода, а с воскресенья установится погода, которая обычно характерна для конца августа, поведал в интервью РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По его мнению, в предстоящие выходные можно будет ощутить все прелести тёплой погоды, температура воздуха достигнет 25 градусов. Это станет возможным благодаря тому, что небо будет ясным, а солнце сможет обеспечить дополнительное тепло.

«Обычно субботу и воскресенье обозначают одним словом — выходные. Но погода будет совершенно разная», — сказал Вильфанд.

Однако специалист по погоде не исключает вероятность кратковременных осадков в виде лёгкого летнего дождя продолжительностью 10–20 минут. Он подчеркнул, что такие температурные показатели более типичны для конца августа, а не для его середины. С воскресенья, 17 августа, ожидается снижение температуры.

«Температура будет примерно на полтора, потом даже на два градуса ниже нормы. Ночные температуры преимущественно в диапазоне 8-13 градусов и кратковременные дожди, но разной интенсивности», — добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда в Москве и Подмосковье установится сухая и солнечная погода.