Москвичам спрогнозировали пробки на улицах 6 августа и предложили пользоваться метро

В среду, 6 августа, в центре Москвы может наблюдаться затруднение движения по дорогам, по этой причине лучше пользоваться не автомобилями, а общественным транспортом. Предпочтение необходимо отдать метрополитену. Такое заявление сделали в департаменте транспорта российской столицы, слова его представителей привело РИА Новости.

Центр организации дорожного движения предупредил жителей столицы, что 6 августа возможны локальные затруднения движения. На него будут влиять ремонтные работы на дорогах, а также небольшие дорожно-транспортные происшествия.

«Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро», — указали в дептрансе.

Те, кто последует совету, могут заметно сэкономить время в дороге. Водителей также попросили не отвлекаться на мобильные телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортом.

Ранее сообщалось, что в Тульской области произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Луганск — Москва. Транспортное средство столкнулось с опорой пункта взимания платы. В результате происшествия пострадали 39 человек, включая пятерых детей. Предварительной причиной аварии стал сильный туман, значительно ухудшивший видимость на участке дороги. В момент аварии в автобусе находились 48 человек.