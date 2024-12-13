Москвичей предостерегли от покупки фальшивых билетов на Елку

В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с продажей фальшивых билетов. Об этом сообщил Департамент культуры Москвы в телеграм-канале.

В ведомстве напомнили местным жителям о необходимости быть внимательными при покупке билетов на новогодние мероприятия. Речь идет о Елке в Гостином дворе и цирковом шоу «Сказка о золотой рыбке».

Согласно данным источника, единственным надежным способом покупки билетов на Елку являются сайт мэра и правительства Москвы, а также Московская дирекция массовых мероприятий и партнеры.

Что касается выступления в Большом Московском цирке, то билеты можно приобрести исключительно через официальный сайт культурного учреждения.

Также на портале мэра есть информация о продаже билетов на другие культурные события города. Департамент культуры призывает москвичей проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников, стремящихся нажиться во время новогодних праздников.

Ранее подмосковные спасатели рассказали, как безопасно украсить елку к Новому году. Немаловажную роль в этом играет правильно выбранное место для установки дерева.