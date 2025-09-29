Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 30 сентября

Власти Москвы предупредили о риске гололедицы на дорогах в ночь на 30 сентября из-за перехода температуры через ноль, сообщили в комплексе городского хозяйства. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.

По данным метеослужб, ночью и утром температура местами в Московском регионе уйдет в минус, что может привести к обледенению дорог. Коммунальные службы продолжают круглосуточный контроль состояния улично-дорожной сети и готовы при необходимости обработать покрытия противогололедными материалами.

В Гидрометцентре ранее отметили, что первые заморозки уже зафиксированы в Московской области: в поселке Черусти температура опустилась до −1,7 градуса. В ближайшие часы в регионе ожидается до −4, а в самой столице — до −2 градусов при ясной погоде без осадков.