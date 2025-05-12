Москвичей призвали не выезжать 12 мая без зимней резины из-за заморозков

В связи с прогнозируемым похолоданием в Москве в понедельник, 12 мая, водителей личных автомобилей призвали использовать зимнюю резину или воспользоваться городским транспортом. Об этом информирует пресс-служба Департамента транспорта со ссылкой на информацию от Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В условиях неблагоприятной погоды сотрудники ведомства рекомендуют водителям быть особенно внимательными при движении по мостам и эстакадам, а также соблюдать скоростной режим и избегать резких ускорений и торможений. Также водителям не следует использовать мобильные телефоны во время управления транспортным средством.

«За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД», — говорится в сообщении.

Сотрудники департамента рекомендуют жителям столицы в случае обнаружения повреждённого дорожного знака или светофора звонить по номеру 3210.

Специалисты по погоде предсказывают, что в Москве и области в период с 12 по 14 мая будет похолодание. Ночью и утром температура может опуститься до минус 5 градусов.

К концу рабочей недели в столицу придёт потепление. Сначала температура поднимется до 11 градусов, а после — до 10–15 градусов.

Ранее синоптик Синоптик Тишковец предупредил, что погода в Москве в начале недели станет похожа на октябрь.