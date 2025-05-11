Синоптик Тишковец: погода в Москве в начале недели станет похожа на октябрь

По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», в начале недели в Москве будет стоять типичная октябрьская погода. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, в ближайшие дни в Москве и области есть вероятность осадков в виде мокрого снега.

«Начало недели будет напоминать не месяц май, а классический октябрь. В ближайшие 24 часа в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег», — рассказал Тишковец.

В понедельник ожидается пасмурная погода и аномально низкие температуры. Ночью прогнозируется от 1 до 3 градусов тепла, в некоторых районах области температура может опуститься до -1 — +4 градусов. Днём ожидается от 6 до 8 градусов тепла, в Подмосковье — от 4 до 9 градусов. Это на 10–11 градусов ниже нормы для этого времени года и больше соответствует осенним показателям.

«В небе появятся белые „мухи“. Летнее тепло будет только летом», — предупредил Тишковец.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил об идущих в Москву и область заморозках.