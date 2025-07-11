Москвичи до предела заполнили Мещерский пляж, несмотря на предупреждения Роспотребнадзора

Москвичи и гости столицы из-за аномальной жары — столбики термометров показывают +34 градуса по Цельсию, устремились к водоемам, пишет SHOT. По информации источника, люди заполонили пляж Мещерском озере, который был признан не совсем безопасным.

По данным телеграм-канала, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) накануне признало озеро, расположенное в одном из самых популярных мест Москвы, несоответствующим для купания по микробиологическим показателям.

Однако запрет не остановил москвичей — пляжи Мещерского парка заполнены людьми, которые загорают и купаются в воде, спасаясь от зноя.

Ранее сообщалось, что две пляжные зоны в Химках подготовили к летнему сезону — там установили шезлонги, душевые кабины и туалеты, а также оборудовали современные спасательные вышки.