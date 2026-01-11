Москвичи и студенты подключились к уборке города после сильного снегопада

Жители Москвы, а также студенты столичных вузов присоединились к уборке города после сильного снегопада, обрушившегося на столицу 9 января. Добровольцы помогают коммунальным службам расчищать улицы, дворы и пешеходные зоны от снежных завалов. « Известия » 11 января поговорили с участниками уборки сугробов.

Участники работ рассказали, что городские власти предложили организованные и понятные условия для временной занятости. Волонтеры работают сменами продолжительностью около восьми часов, им предоставляется бесплатное питание, а также денежное вознаграждение в рублях (₽).

По словам одного из участников уборки, решение выйти на расчистку улиц было связано с аномальными погодными условиями и острой потребностью города в дополнительных рабочих руках. Он отметил, что в период сильных снегопадов помощь добровольцев позволяет ускорить приведение города в порядок.

К уборке столицы подключились не только москвичи, но и иностранные студенты. В частности, один из волонтеров, приехавший на обучение в Россию из стран Африки и получающий медицинское образование в Российском университете дружбы народов, сообщил, что уже адаптировался к холодному климату и считает участие в таких работах полезным опытом.

Власти Москвы ранее заявляли, что ликвидация последствий снегопада ведется в круглосуточном режиме, а привлечение волонтеров позволяет быстрее справляться с последствиями непогоды.

Ранее стало известно, что в Москве ожидают морозы до −30°C.