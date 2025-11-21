Москвичи массово переориентировались на новостройки, отказываясь от ипотеки

Рынок недвижимости столицы в 2025 году демонстрирует кардинальный разворот в предпочтениях покупателей. Согласно исследованию компании «Метриум», результаты которого опубликовали «Известия», жители Москвы все активнее заключают договоры долевого участия (ДДУ), теряя интерес к ипотечным кредитам.

Статистика фиксирует впечатляющий рост: в октябре 2025 года число заключенных ДДУ достигло 7,7 тысячи, что на 23% превышает показатели октября прошлого года. Также зафиксирован месячный прирост спроса на 5% по сравнению с сентябрем. Аналитики компании констатируют, главной тенденцией месяца стал значительный рост продаж на первичном рынке на фоне заметного охлаждения ипотечного сегмента.

Параллельно с бумом на первичном рынке количество ипотечных сделок сократилось на 18% в годовом выражении, составив 9,8 тысячи. Специалисты объясняют этот спад ажиотажем предыдущего месяца, когда заемщики спешили оформить кредиты до ужесточения условий.

Эксперты видят причину такой динамики в адаптации покупателей к новым экономическим реалиям. Московская недвижимость продолжает восприниматься как самый надежный актив для сохранения капитала, особенно в условиях нестабильности.

Дополнительным стимулом стал рост числа финансовых инструментов от девелоперов, позволяющих приобрести жилье без привлечения заемных средств, что отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Ранее сообщалось, что самое доступное жилье в Подмосковье стоит 2,9 млн рублей.