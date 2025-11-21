Шоковая цифра: обнародован рейтинг самых бюджетных вариантов жилья в Подмосковье

Согласно свежему исследованию аналитической компании «Метриум», минимальная стоимость входа на рынок недвижимости Подмосковья в октябре 2025 года составляет 2,9 млн руб. За эти деньги можно приобрести апартаменты в Люберцах, передает «Лента.ру» .

Наиболее доступное предложение было зафиксировано в жилом комплексе «Лофт-квартал Октярьский», где представлены апартаменты площадью всего 14,5 м². Второе место в антирейтинге стоимости занял «Дом +» в Воскресенске: 34,9 м² обойдутся покупателю в 3,2 миллиона рублей. Замыкает тройку самых дешевых апартаментов проект Sunterra в Балашихе с ценником 3,3 млн руб. за 17,5 «квадратов».

Отдельно эксперты выделили рейтинг самых экономичных квартир, а не апартаментов. Здесь лидером стал ЖК «Школьный» в Климовске, где объект площадью 20,4 м² продается за 3,2 млн руб. На втором месте с небольшим отрывом расположилась Коломна (ЖК «Молодежный»). Квартира 28,2 м² в этом городе стоит 3,4 млн руб. Аналогичную цену, но за бóльшую площадь (28 м²), просят в ЖК «Солнечный» в Луховицах, который завершает список лидеров по доступности.

Ранее сообщалось, что самая дешевая комната в Москве стоит 2 млн, самая дорогая — 23 млн.