Подарят 12 выходных: появился календарь майских праздников в 2026 году

Проект производственного календаря на 2026 год определяет структуру майских праздников, которые порадуют любителей коротких весенних передышек. Вопреки ожиданиям единого длинного уик-энда отдых будет разделен на два компактных и удобных блока, сообщают «Новости Мамадыша».

Первый период выходных дней захватит начало месяца с 1 по 3 мая, включив в себя Праздник весны и труда. Второй блок сформируется вокруг 9 мая, Дня Победы, и продлится с субботы по понедельник, с 9-го по 11-е число.

Такое распределение открывает для трудящихся классическую возможность значительно продлить свой отдых за счет грамотного планирования отпуска. Взяв всего пять оплачиваемых дней — с 4 по 8 мая — можно объединить оба праздничных периода, получив в итоге непрерывные каникулы продолжительностью одиннадцать дней. Этот временной отрезок идеально подходит для организации полноценного путешествия по стране.

Эксперты туристического рынка уже сейчас советуют обратить внимание на направления, которые в мае демонстрируют свою лучшую форму. В их числе — города Золотого кольца, где устанавливается комфортная для экскурсий погода, курорты Кавказских Минеральных Вод, утопающие в цветущих садах, а также Крым и Краснодарский край, где можно застать мягкую, нежаркую весну. Активным туристам могут подойти Алтай или берега Байкала, где в это время природа пробуждается, открывая захватывающие виды.

