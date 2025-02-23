Москвичи пожаловались на сильный вирус, который вызывает длительные симптомы

Жители Москвы столкнулись с сильным вирусом, который вызывает длительные неприятные симптомы. Болеют, как правило, целыми семьями. Об этом сообщает MSK1.RU.

Москвичи в беседе с журналистами рассказали, что у них сохраняется высокая температура, кашель, вплоть до рвоты, боль в горле и сильный насморк. У некоторых пропадало обоняние и вкус, но при этом сохранялся отменный аппетит. Также пожаловались на красную гортань.

«Болят глаза, лоб и голова. У мужа была температура, сейчас остался кашель свистящий. Так сильно и одновременно мы еще не болели ни разу», — рассказала журналистам собеседница.

Семья сдавала анализы: у них подтвердилась вирусная инфекция, но какая именно не уточнили.

Как отмечает MSK1, москвичи чаще заражаются ОРВИ. В лидерах — риновирус, при котором наблюдаются озноб, насморк, высокая температура и першение в горле.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения вируса из Конго в России.