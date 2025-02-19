В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения вируса из Конго в РФ

Угрозы распространения энтеровируса С105 на территории России нет, ответили в Роспотребнадзоре. На официальное сообщение ссылается RT .

Энтеровирус C105 (EV-C105) впервые дал о себе знать в 2010 году в Конго. Однако, как подчеркнули специалисты, инфекцию с тех пор выявляли в единичных случаях у пациентов с ОРВИ. У вируса низкая контагиозность, то есть, он не так легко передается от носителя к носителю.

Отвечая на вопрос, может ли зараза достичь территории России и устроить вспышки, в ведомстве ответили отрицательно. Там исключили вероятность, что С105 начнет распространяться в РФ.

Напомним, на днях в Испании публиковали материал о плановом мониторинге энтеровирусов в стране за период с 2019 по 2024 гг. Саму инфекцию нашли у пяти жителей. В России случались заболевания EV-C105 в 2023-2024 гг., но они протекли в легкой форме и не создали очагов заражения.

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