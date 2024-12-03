Москвичи смогут заказать готовую еду и продукты с Wildberries

Объединенная компания ООО «РВБ», куда входят WB и Russ, запускает сервис доставки продуктов и готовой еды в Москве. Об этом рассказала Татьяна Ким в интервью с «Ведомостями».

Wildberries совместно с компанией Russ (ООО «РВБ») объявили о выходе на рынок доставки продуктов и готовых блюд. В качестве первого партнера они выбрали Vprok.ru, который входит в состав X5 Group. На данный момент услуга доступна в тестовом режиме в отдельных районах столицы.

Пользователи могут оформить заказ как на сайте маркетплейса, так и через мобильное приложение. Ритейлер берет на себя сбор и доставку товаров, обеспечивая среднее время доставки около четырех часов. Клиенты также могут выбрать удобный временной слот для получения заказа.

В будущем Wildberries планирует расширить ассортимент, предлагая крупные заказы и экспресс-доставку. Выход на рынок e-grocery не только увеличит выбор для пользователей платформы, но и создаст новый канал продаж для онлайн-гипермаркета.

Ранее сообщалось, что Wildberries может стать владельцем склада IKEA в Подмосковье.