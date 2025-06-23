Москвичи стали самыми массовыми покупателями авиабилетов в Абхазию

Жители Москвы стали самыми массовыми путешественниками в Абхазию при помощи авиарейсов до Сухума. Такое заявление сделала Екатерина Долгих, руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту.ру». Ее точку зрения привела «Газета.ру».

Самолеты стали летать в Сухум 1 июня 2025 года. За прошедшее время аналитика показала, что чаще всех стремятся совершить путешествие на самолете в Абхазию жители российской столицы. Москвичи приобрели 75% от всего количества авиабилетов.

«Каждую пятую (20%) поездку совершили нижегородцы. Ещё 5% авиабилетов приобрели петербуржцы», — указала она.

Долгих добавила, что на оставшиеся месяцы лета такой высокий спрос на перелеты в Абхазию со стороны москвичей сохранится. За ними последует Ханты-Мансийск, жители этого региона приобретают 11% билетов в направлении Сухума на июль и август. Нижний Новгород выйдет на третье место с показателем в 7%.

Ранее сообщалось, что замминистра по туризму Абхазии сделала резонансное заявление. По ее словам, республике не нужны путешественники из РФ без денег, которые питаются дошираками. Они не покупают сувениры и местную продукцию, по этой причине Абхазия не заинтересована в подобных туристах.